«Поклон величайшему игроку всех времен»: президент Сербии почтил память Марадоны

Президент Сербии Александр Вучич, который является страстным футбольным болельщиком, почтил память знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. «Последний поклон величайшему игроку всех времен», – отметил Вучич.

Как пишет «Балканист.ру», президент Сербии опубликовал в твиттере ссылку на видеотрансляцию футбольного матча 1982 года, когда сербский клуб «Црвена Звезда» играл с испанской «Барселоной» и уступил со счетом 2:4. В той игре Mарадона забил первый мяч в начале второго тайма. Очевидцы рассказывали, что весь белградский стадион «Райко Mитич», где проходил матч, стоя аплодировал великому футболисту.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался вчера, 25 ноября, в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Помимо клубов на родине, он выступал в составе итальянского «Наполи», а также играл в испанских «Барселоне» и «Севильи». Был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. За сборную Аргентины сыграл 113 матчей и забил 50 мячей. В 1986 году в составе сборной стал чемпионом мира по футболу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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