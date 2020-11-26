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Четверг, 26 ноября 2020, 14:00 мск

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«На колени!» Глава МВД Сербии жестко отреагировал на очередной выпад косовских сепаратистов

Фото: rtv.rs

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин подверг жесткой критике заявление косовских сепаратистов о запрете президенту Сербии Александру Вучичу посещать территорию самопровозглашенной республики. По его словам, «властям» Косово следует прекратить играть роль невинных жертв.

Резкая реакция главы сербского МВД последовала в ответ на заявление «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Мелицы Харадинай-Стубла о том, что президент Сербии не получит разрешение на въезд в Косово, пока не извинится за геноцид над косовскими албанцами и не накажет всех виновных.

Вулин подчеркнул, что прежде, чем упоминать имя сербского президента, косовский «министр» «обязана объяснить, какую роль сыграл «экс-президент» Косово Хашим Тачи в убийствах сербов и торговле их органами, а после встать на колени и перечислить имена всех расстрелянных сербских детей» на территории края.

«АОК (Армия Освобождения Косово, которую в Сербии признали террористической организацией, – прим.ред.) совершила столько злодеяний, что страны, пытающиеся бомбардировками закрепить «государственность» Косово, были вынуждены создавать специальный суд только для АОК. Суды не создают ради жертв и борцов за свободу, их создают для преступников и убийц», – констатировал министр внутренних дел Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.11.20

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Метки / Косовская проблема

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