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Понедельник, 30 ноября 2020, 10:30 мск

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Мэром северной части Косовской Митровицы станет кандидат от сербской партии

Фото: informer.rs

Кандидат на пост мэра в северной части Косовской Митровицы от партии «Сербский список» Милан Радоичич одержал победу на выборах. Центральная избирательная комиссия Косово сообщила, что сербский кандидат получил 89,86% голосов горожан, его оппоненты, представляющие албанское население, набрали каждый чуть более 3% голосов избирателей.

Милан Радоичич поблагодарил граждан за поддержку. «Я буду трудиться изо всех сил и не подведу вас», – заявил политик накануне после новостей о первых результатах голосования.

Комментируя итоги голосования, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович подчеркнул, что север Косовской Митровицы – это единственный город, где проживает большинство сербов. «Это ключевой политический центр для сербов Косово и он таким и останется», – сказал он.

«Сербы на севере Kосовской Митровицы показали непоколебимую волю в своем желании остаться здесь и выжить, президент Сербии Александр Вучич и правительство страны поддержат в этом желании сербский народ Косово и Метохии», – заявил Петкович.

Напомним, после войны в 1999 году город Косовская Митровица разделился на южную часть с почти исключительно албанским населением и северную часть с преимущественно сербским населением. Север Косовской Митровицы для сербов Косово – это не только «столица» южной сербской автономии, но и центр системы образования и здравоохранения.

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