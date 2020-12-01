В Сербии ужесточаются карантинные меры

С 4 декабря в Сербии вводятся новые ограничительные меры на фоне высокой заболеваемости коронавирусом. Согласно решению Кризисного штаба страны, все заведения общепита, парикмахерские, салоны красоты, бассейны, спортзалы и торговые центры будут обязаны закрываться в 17:00. Работа таких предприятий в выходные дни будет запрещена, открыть двери для клиентов можно будет в 5:00 в понедельник.

Аптеки и бензоколонки не ограничены по времени работы – так же, как и курьерские службы по доставке еды. Театрам и кинотеатрам разрешено принимать зрителей до 17:00 всю неделю. Продуктовые магазины будут открыты до 21:00, в том числе в выходные дни. В работе рынков под открытым небом существенных изменений не произойдет.

Меры приняты до середины декабря, после чего Кризисный штаб рассмотрит возможность продлить их или отменить в зависимости от общей эпидемиологической ситуации.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 6 224 новых случая заражения коронавирусом. В нескольких муниципалитетах страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.12.20

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