Посол США в Сербии: Вашингтонское соглашение с Белградом останется в силе

Смена американской администрации после прихода нового президента страны не повлияет на исполнение Вашингтонского соглашения. Об этом заявил посол США в Белграде Энтони Годфри на встрече с председателем комитета по международным делам Скупщины Сербии Жарко Обрадовичем.

Годфри подчеркнул, что Штаты заинтересованы во вступлении Сербии в Евросоюз и продолжат оказывать Белграду поддержку в этом вопросе, передает «Балканист.ру».

В то же время американский дипломат выразил надежду, что соглашения, касающиеся сотрудничества Сербии и США, в том числе заключенные 4 сентября в Белом доме, – будут рассмотрены и поддержаны парламентом Сербии в самое ближайшее время.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 03.12.20

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