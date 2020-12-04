Сербия в рекордные сроки открыла новую ковид-больницу

Сегодня в пригороде Белграда открылась новая больница для зараженных коронавирусом, которая была построена за рекордные четыре месяца. Медучреждение поможет разгрузить систему здравоохранения, которая столкнулась с дефицитом мест для больных на очередном пике эпидемии – за минувшие сутки было выявлено 7 802 новых случая covid-19.

Ковид-госпиталь в Батайнице был построен по распоряжению президента Сербии Александра Вучича. На церемонии открытия министр здравоохранения страны Златибор Лончар заявил, что это решение сербского лидера имело неоценимое значение. «Многие более богатые страны уже начали отправлять своих пациентов на лечение за границу. Я горжусь тем, что Сербия построила и открыла новую больницу в такое трудное время», – сказал министр, обратив внимание, что госпиталь оснащен современным оборудованием.

Площадь клинического центра составляет 18 000 квадратных метров, где расположено 550 койко-мест в отделении интенсивной терапии и примерно 800 дополнительных. Предполагается, что первые пациенты в больницу начнут поступать сегодня.

Белград, Катарина Лане

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