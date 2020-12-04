Президент Сербии объявил о новых мерах поддержки сограждан во время эпидемии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о новых мерах поддержки сограждан в период эпидемии коронавируса. Власти рассчитывают, что таким образом будут сглажены последствия вводимых с 4 декабря ограничений.

Сербский лидер сообщил, что государство поддержит малый и средний бизнес. «В ближайшие десять дней мы окажем матпомощь трудоустроенным в сфере отельного и туристического бизнеса, работникам компаний по аренде автомобилей и заведений общепита. Всем 72 500 сотрудникам этой сферы мы перечислим средства в размере одной минимальной зарплаты. В начале следующего года мы планируем снова оказать помощь частному сектору», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время, по его словам, пенсионеры в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 40 евро. «Кому-то может показаться, что это небольшие деньги, но они важны для тех, чьи пенсии ниже среднего уровня», – сказал он.

Президент Сербии также отметил, что считает единовременные выплаты гражданам более эффективным способом поддержки, так как изменение налоговой политики могло бы привести к дестабилизации экономики.

Как сообщалось ранее, согласно решению Кризисного штаба Сербии, сегодня заведения общепита и многие организации, оказывающие услуги населению, должны будут закрыться в 5 вечера. Возобновить работу разрешено не ранее 5 утра понедельника. Решение принято на фоне высокой заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 7 802 новых случая covid-19.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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