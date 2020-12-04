Звезду Голливуда вдохновил «Белградский фантом»

Голливудский актер Алекс Петтифер, известный по фильмам «Я- четвёртый» и «Время», снимет в Белграде блокбастер, основанный на югославских событиях.

В основе сюжета – история о том, как полиция несколько дней не могла поймать таинственного угонщика белого автомобиля Porsche, принадлежавшего лидеру Югославии Иосипу Брозу Тито.

В 1979 году глава Югославии уехал с визитом на Кубу. В это время «Белградский фантом» угнал автомобиль из президентского гаража и десять дней гонял по улицам сербской столицы, уворачиваясь от полиции и приводя в восторг жителей Белграда.

Петтифер станет режиссером этого фильма и сыграет одну из ролей.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.12.20

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