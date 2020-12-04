Взрыв в центре Белграда: один человек погиб, двое – ранены

В центре Белграда на автостоянке около государственной телерадиокомпании РТС произошел в взрыв, в результате которого один человек погиб и двое – получили ранения.

По неофициальной информации, которую приводит «Балканист.ру», скончался сотрудник компании Ening energetika. Его коллега получил сильные ранения, один из работников телеканала – незначительные. При этом были повреждены несколько автомобилей.

По уточненным данным, взрыв произошел около 10 утра по местному времени (12.00 по московскому), когда рабочие вынимали из машины баллоны с газом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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