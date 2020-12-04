Коронавирус отступает от Белграда

Белград перестал быть главным очагом распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы Сербии Горан Весич, отметив, что десять дней назад больше половины от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией в стране приходилось именно на главный город страны.

Весич уточнил, что сегодня уровень заболеваемости коронавирусом в Белграде составляет менее 25% всех новых случаев covid-19. По его словам, тенденция на снижение напрямую связана соблюдением гражданами мер предосторожности, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем вице-мэр Белграда сообщил, что городские власти приняли решение снизить арендную плату сдаваемых помещений на 50% в декабре и январе. «Эта мера обойдется городскому бюджету в 350 тысяч евро и позволит работодателям выплатить зарплаты своим работникам. Мы призываем и всех частных владельцев недвижимости, и компании поступить так же, чтобы помочь арендаторам пережить это трудное время», – сказал Весич.

«Только в сфере услуг в Белграде работает 40 тысяч человек, чьи рабочие места сейчас оказались под угрозой. Мы надеемся, что новые меры дадут необходимые результаты и продлятся как можно меньше. Суть в том, чтобы найти некий баланс между экономикой и здоровьем населения», – отметил заместитель мэра Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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