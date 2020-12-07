Правительство Сербии направило более 6 млрд евро на помощь гражданам и экономике

В Сербии общая сумма средств, направленных на поддержку граждан и экономики в период эпидемии коронавируса, превысила 6 млрд евро. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали.

«Мы смогли смягчить последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, и бюджет будущего года так же намерены ориентировать на дальнейшее развитие сербской экономики», – сказал он.

Министр финансов уточнил, что в бюджете Сербии на 2021 год предусмотрено около трех миллиардов евро на капитальные инвестиционные проекты, среди которых, в том числе, строительство скоростных автомагистралей. «Подобного рода вложения со стороны государства дают мощный импульс частным инвесторам. Строительство дорог обеспечивает новые рабочие места, развивает экономику и стимулирует частный бизнес», – пояснил Мали.

Вместе с тем, по его словам, правительство Сербии будет стремиться поднять уровень жизни граждан. С 1 января 2021 года запланированы прибавки к пенсиям и повышение зарплаты работников бюджетных отраслей.

Белград, Катарина Лане

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