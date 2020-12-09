Против президента Сербии развязана гибридная война

Против президента Сербии Александра Вучича ведется гибридная война. Об этом заявил министр обороны страны Небойша Стефанович. По его словам, в адрес главы государства и членов его семьи ежедневно поступают угрозы расправы, которые могут побудить кого-либо совершить преступление.

Стефанович указал, что оппозиционные СМИ каждый день тиражируют ложные факты, чтобы выставить президента и его семью в неприглядном свете. Однако еще опаснее, когда подобное звучит из уст оппозиционных деятелей.

«Идёт постоянная бесчеловечная кампания по криминализации президента Сербии Александра Вучича и его семьи. Бездоказательная ложь распространяется каждый день. Затем эта ложь разоблачается, но появляется следующая… Вы попадаете в порочный круг, в котором каждый день вам просто нужно доказывать, что это ложь. Таким образом, они добиваются того, что у граждан могут зародиться сомнения, что дыма без огня не бывает», – заявил Стефанович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр подчеркнул, против лидера Сербии развязана гибридная война, в которую оппозиция втягивает и детей лидера. «Зачем они это делают? Затем, что на выборах им этого человека не победить», – указал он.

Стефанович также подчеркнул, что еще одним направлением гибридной войны против государства становится торпедирование экономики. «Когда вы хотите причинить стране вред, вы разрушаете ее экономику. Слабое государство не может вооружить армию, не может платить зарплаты и пенсии, а СМИ используются для распространения лживых новостей», – пояснил министр.

В качестве примера он привел эпидемию коронавируса, которая угрожает финансовым системам всех стран. Единственный способ ее нейтрализации – это вакцинация. Именно поэтому заинтересованные лица сейчас запускают массированную кампанию против вакцинации, констатировал Стефанович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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