В Белграде отменили новогодние празднества

В Белграде в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом будут отменены традиционные новогодние праздничные мероприятия. Об этом сообщил заместитель мэра сербской столицы Горан Весич. «B данное время нет условий для организации праздничных мероприятий», – сказал он.

Отменены «Улица открытого сердца» и «Сказочная площадь», не будут установлены традиционные киоски с новогодними угощениями на пешеходной улице Князя Михаила и площади Республики. Запрет касается концерта перед зданием парламента и полуночного фейерверка. Онлайн-концерты в рамках программы «Открытка из Белграда» тоже не состоятся.

Весич пояснил, что городские власти еще в апреле приняли решение не финансировать новогодние праздники, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. Заместитель мэра отметил, что благодарен спонсорам, которые были готовы взять на себя финансирование новогодних мероприятий, но нынешняя эпидемиологическая обстановка диктует другие условия. «Мы предлагаем эти средства направить на благотворительные цели или покупку медицинского оборудования. Главное, чтобы мы все, живые и здоровые, встретили наступающий год, который, мы верим, будет радостнее уходящего», – сказал Весич и напомнил гражданам о необходимости беречь друг друга, носить маски и не посещать места массового скопления людей.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 7 804 новых случая заражения коронавирусом, 54 человека скончалось.

Белград, Катарина Лане

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