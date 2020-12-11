Правительство Сербии выделило 176 тысяч евро Советам национальных меньшинств

Правительство Сербии выделит 20,7 млн динаров (около 176 тысяч евро) Советам национальных меньшинств. Об этом сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, выступая накануне в парламенте Сербии во время обсуждения поправок к проекту бюджета на 2021 год.

«Мы сдержали обещание. Это решение было за правительством, и я ожидаю, что деньги будут на счету Министерства по правам человека и меньшинствам, гендерному равенству и социальному диалогу завтра, а сразу после этого у Национальных советов, чтобы вы могли использовать эти деньги в соответствии со своими потребностями», – сказал Мали.

Предполагается, что средств достанется Совету русского национального меньшинства в Сербии. Он был впервые сформирован 2 года назад, его задачей является защита интересов русскоязычных жителей балканской страны. Создание Совета назвали историческим, поскольку впервые за сотни лет пребывания русских в Сербии диаспора получила официальный статус.

В настоящее время Совет русского национального меньшинства в Сербии сейчас возглавляет 55-летний Леонид Кампе, который является потомком белогвардейца, бежавшего вместе с семьей из России в Королевство Югославию.

Всего в Сербии свои Советы сформировали представители 22 национальных меньшинств.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.12.20

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