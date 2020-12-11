Премьер-министр Сербии сообщила о «тяжелой и мучительной борьбе» за поставки вакцины от коронавируса

Правительство Сербии продолжает переговоры с производителями вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить страну необходимым количеством препарата. Как заявила премьер-министр Ана Брнабич, борьба за вакцину ведется «тяжелая и мучительная», поскольку значительную часть уже выкупили богатые западные страны.

По ее словам, почти все запасы вакцины компании Pfizer, которые будут произведены в 2021 году, отправятся в богатые страны: 96% препарата уже выкупили западные государства. «В этом плане мы находимся в более оптимистичном положении, чем другие. Но борьба идет тяжелая и мучительная. Каждый день. Вчера я разговаривала с производителем вакцины, которая скоро будет зарегистрирована в ЕС. Нам едва удалось связаться. Он нам сказал: «Да, вы можете получить вакцину у нас, в четвертом квартале 2021 года, а все, что будет выпущено раньше, мы уже продали», – пояснила глава правительства Сербии, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Брнабич подчеркнула, что власти страны делают все для скорейшего получения препаратов, чтобы сохранить жизни и начать восстановление экономики. Премьер отметила, что Сербии придется выделить от 50 до 60 млн долларов на приобретение вакцины от коронавируса с учетом того, что более 7 млн уже выплачено в качестве аванса за некоторые препараты.

«Закупка вакцины дорогостоящий процесс. За все вакцины, приобретаемые напрямую или через международные механизмы, необходимо внести аванс, чтобы оказаться в очереди на их получение. Вам необходимо выделить средства из бюджета. Если вы не можете этого сделать, вы не попадете в очередь, а значит, у вас не будет вакцины в 2021 году», – уточнила Брнабич.

Премьер-министр подчеркнула, что у Сербии нет серьезных проблем с приобретением препаратов, как у многих других бедных и густонаселенных государств, которые не могут даже выйти на производителей. «Девять из десяти бедных стран, вероятнее всего, не смогут приобрести вакцину в 2021 году, ведь западные государства уже купили больше половины всех запасов наперед, точнее, оплатили авансом 53% главных вакцин, которые предполагается произвести в следующем году. А это количество закроет потребности лишь 14% населения мира», – сказала Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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