Европа активизирует давление на Сербию: под прицелом – «имперские амбиции» Белграда

В Сербии жестко отреагировали на статью немецкого журнала Deutsche Welle, в которой руководитель сербской Хельсинкской группы по правам человека Cоня Бисерко заявила об имперских амбициях Белграда и его «токсичном влиянии» на весь регион, что якобы ярче всего проявляется в Республике Сербской, статус которой закреплен Дейтонским соглашением. Депутат Сербской Прогрессивной партии Владимир Джуканович считает, что подобным образом продолжается организованная кампания против президента Сербии Александра Вучича, цель которой – разрушение страны.

«Смысл этого текста сводится к тому, что необходимо пересмотреть Дейтонское соглашение, что будет во вред нашему народу в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, – прим.ред.). Я еще могу понять позицию этого СМИ, которое является рупором правительства Германии, у которого тут свои интересы. Но меня ужасает то, что в нашей стране находятся люди, которым мешают намерения создать добрые отношения между сербами всего региона, считающими Сербию своей родиной», – подчеркнул политик.

По его мнению, давление на Сербию будет усиливаться. «Мое послание всем, кто будет участвовать в этой кампании: вы никогда не увидите Сербию на коленях. Вам мешает сильная, доброжелательная Сербия, которая не оставляет свой народ на произвол судьбы. Некоторые международные структуры и их марионеток устраивает только слабая Сербия со сломанным хребтом. Этому не бывать. И поэтому им мешает Александр Вучич. Сербия продолжит укреплять свою экономику и стабильность», – заключил Джуканович.

Напомним, ранее стало известно, что до конца года Евросоюз не намерен открывать новые главы в переговорах о евроинтеграции Сербии. Этот процесс в сербских СМИ уже назвали «не европейской мечтой, а ночным кошмаром». Кроме того, появились основания полагать, что новая администрация США намерена оказывать давление на ЕС и Сербию в вопросе признания независимости Косово, о чем ранее предостерегал президент страны Александр Вучич.

Министр обороны Небойша Стефанович ранее заявлял, что против Сербии и ее лидера развязана гибридная война.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.12.20

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