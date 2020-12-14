Лидеры сербской оппозиции действуют в сговоре с косовскими сепаратистами

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович опроверг заявления о полной передаче приштинским властям управления электросетями в косовском крае. По его словам, нынешние лидеры оппозиции Младжан Джорджевич и Вук Еремич, которые своими заявлениями пытаются спровоцировать социальную напряженность в сербских муниципалитетах Косово, действуют в сговоре с косовскими сепаратистами.

Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру», подчеркнул, что Еремич фактически пытается избавить Приштину от ответственности за саботаж создания двух дочерних компаний «Сербских электросетей» в Косово и Метохии для торговли, поставки и распределения электроэнергии. Между тем данная мера была предусмотрена Брюссельским соглашением. Учредителями этих двух предприятий должны быть сами «Сербские электросети», а также Союз сербских муниципалитетов (ССМ). Приштина же блокирует выполнение энергетического соглашения, отказываясь создавать CCМ.

«B этом смысле ситуация на местах совершенно ясна. Но не совсем понятно, из-за чьего рвения Еремич и некоторые другие лица на политической сцене Сербии подливают масла в огонь и пытаются устроить всплеск напряжённости, что в итоге принесёт неминуемый ущерб сербам Косово и Метохии. Необходимо разоблачить лицемерие Еремича раз и навсегда, потому что все, что стало следствием сегодняшней сложной ситуации с Косово, произошло при правительстве, в которое в то время входил Еремич», – констатировал Петкович.

Напомним, Вук Еремич занимал пост главы МИД Сербии с 2007 по 2012 год. Именно в этот период Международный суд ООН признал легитимной декларацию о провозглашении независимости Косово. Глава Канцелярии по делам Косово и Метохии указал, что в косовском вопросе Еремич никогда не действовал в интересах Сербии, что в очередной раз подтвердилось, когда он спровоцировал шумиху вокруг электроснабжения населенного сербами севера Косово. «Интересы Еремича явно совпадают с интересами Приштины, которая в равной степени хочет вызвать панику и замешательство среди сербов к северу от реки Ибар», – заявил Петкович.

По его оценке, Еремич и Приштина «поставили Сербию между двух огней, они играют в одной команде – в интересах самопровозглашенной республики». «Это уже не первый раз, когда они делают подобное. Вопрос электроснабжения севера Косово и Метохии был предметом долгих и напряженных переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. Мы были и остаемся привержены достигнутым договоренностям, но Приштина так и не выполнила своих обязательств. Пока приштинские власти не исполнят свою часть договора, на поле ничего не изменится», – подчеркнул Петкович.

Стоит отметить, что в соответствии с Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН в 2001 году Международная миссия ООН в Косово (МООНК) взяла на себя управление электроэнергетической системой в крае, а затем временно передала его сепаратистскому «правительству» края без какого-либо сопротивления со стороны Еремича и его коллег по кабинету министров. «После ухода Еремича из правительства мы обнаружили, что [приштинская энергетическая компания] KOSTT с ранее выданного разрешения МООНК управляет электроэнергетической системой в нашей южной автономии. В ходе диалога – несмотря на то, что наше положение было незавидным, – нам удалось вынудить Приштину согласиться с учреждением двух дочерних компаний «Сербских электросетей» для торговли, поставок и услуг по распределению», – пояснил Петкович.

Глава Канцелярии по делам Косово и Метохии также уточнил, что Европейская сеть операторов передающих систем наделила KOSTT правом контроля «ситуации на местах», и он оказался вне компетенции Белграда. Европейская же сеть операторов передающих систем сделала это на основании решения Международного суда ООН от 2010 года, когда Косово закрепило свою нелегитимную независимость. «Мы подчеркиваем, что никоим образом не отказались от собственности Сербии в Косово и Метохии. Это было подтверждено МООНК в письме 2018 года. Этот вопрос собственности еще предстоит решить путем диалога. Мы ничего не передавали Приштине, – в отличие от Еремича, которого косовские албанцы считают своим героем», – заключил Петкович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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