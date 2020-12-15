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Вторник, 15 декабря 2020, 13:55 мск

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Граждане Сербии смогут выбрать вакцину от коронавируса

Граждане Сербии получат возможность выбрать одну из трех вакцин, поставка которых в страну ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Я рассчитываю, что к Новому году у нас будет три разных вакцины. Министерство здравоохранения решит, когда лучше начать прививать людей. Это, возможно, произойдет уже в начале следующего года, но не исключаю того, что вакцинация может начаться еще до Нового года», – сказал Вучич.

По его словам, Сербия станет первой в регионе страной, которая получит вакцины в такой короткий срок. Большие партии препаратов прибудут в первые два месяца следующего года. «Мы общались со всеми партнерами. Считаю необходимым предоставить нашим людям все виды вакцин, чтобы они сами выбрали подходящую. Я думаю, что каждая из них достойная», – сказал президент Сербии.

Вучич также обратил внимание, что на этой неделе система здравоохранения страны получит еще один новый ковид-госпиталь, возможности которого помогут значительно разгрузить остальные больницы.

За минувшие сутки выявлено 4 932 новых случая коронавируса, 8 842 пациента сейчас проходят лечение.

Белград, Катарина Лане

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