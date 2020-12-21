В Сербии готовы смягчить ограничения для ресторанов, супермаркетов и сферы услуг

Кризисный штаб Сербии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рекомендовал смягчить ограничительные меры для ресторанов, кафе, баров, заведений, оказывающих услуги населению, а также торговых центров, разрешив им работать до 20:00.

Как пишет «Балканист.ру», музыкальное сопровождение в заведениях общепита останется под запретом: вирус распространяется значительно быстрее, когда люди вынуждены громко разговаривать.

Предполагается, что рекомендацию Кризисного штаба обсудят на заседании правительства Сербии. Если кабинет министров даст добро, решение вступит в силу с 22 декабря. Послабление мер планируется до пятницы, 25 декабря, когда состоится следующее заседание Кризисного штаба.

Эпидемиологи с осторожным оптимизмом расценивают последние данные по заболеваемости: за минувшие сутки было зафиксировано 3 534 новых случая коронавируса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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