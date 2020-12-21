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Понедельник, 21 декабря 2020, 14:46 мск

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Коронавирус: скончался врач, первым в Сербии применивший метод Илизарова

Известный сербский хирург Миодраг Mича Cтойкович из Сремской Митровицы скончался от последствий заражения коронавирусом. Врач был первым в Сербии, кто успешно применил для лечения тяжелых переломов метод Гавриила Илизарова, которому научился в Москве.

Миодраг Mича Cтойкович стал третьим врачом, скончавшемся от заражения коронавирусом за минувшие два дня. Ранее СМИ сообщили о смерти кардиолога и руководителя клиники кардиоваскулярных заболеваний Милорада Борзановича из Белграда, а также пульмонолога и матери троих детей Даниэлы Гордич из Kралево.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 21.12.20

В Сербии готовы смягчить ограничения для ресторанов, супермаркетов и сферы услуг. / Новая провокация: известный албанский спортсмен «присвоил» два сербских города. / Член президиума Боснии и Герцеговины ушел на карантин. Читать дальше

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Метки / Сербия

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,