Албания намерена открыть генконсульство в Сербии у границы с Косово

Албания рассчитывает на открытие своего генерального консульства в сербском городе Буяновац, который находится неподалеку от Косова.

«Буяновац – место, в отношении которого мы все еще ожидаем положительный ответ касательно открытия Генерального консульства Республики Албания», – сообщил и.о. министра иностранных дел Албании Гент Чакай.

«Мы протягиваем руку поддержки и укрепляем наши связи с албанцами по всей территории долины», – цитирует «Балканист.ру» главу внешнеполитического ведомства. Издание поясняет, что в Буяноваце, как и в соседних Прешеве и Медведжей, проживает многочисленная албанская диаспора. В результате эта территория, которая получила название «Прешевская долина», становится рычагом политического давления на Белград.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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