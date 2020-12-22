В Черногории осквернены билборды памяти умерших митрополита и патриарха СПЦ

Депутат парламента Черногории Милан Кнежевич обратился в полицию с требованием выявить и наказать лиц, осквернивших рекламные щиты с изображениями и посланиями покойных митрополита Амфилохия и патриарха Сербской православной церкви (СПЦ) Иринея.

«Тот, кто осквернил лица Патриарха Иринея и митрополита Амфилохия посреди ночи, зарекомендовал себя постыдным и невежественным. И он трус от рождения», – заявил депутат в твиттере, подчеркнув, что МВД обязано как можно скорее найти преступников.

Как считает Кнежевич, в осквернении участвовали люди под руководством бывшего мэра Подгорицы Ивана Вуковича и начальника коммунальной полиции Милоша Нововича, которые отдавали приказы арестовывать граждан и священников во время крестных ходов в защиту сербских православных святынь в Черногории. Депутат напомнил, что по их указаниям во время народных протестов граждан Черногории задерживали за символику СПЦ.

«Такой степени фашизма, примитивизма и ненависти к сербскому народу и верующим Сербской православной церкви в Черногории определенно не было и в нацистской Германии в 1930-х годах, и лучше всего отражает неприкрытое зло в полушариях мозга тех, кто осмелился осквернить память духовных отцов Сербской православной церкви, которые заслужили вечное поминание и уважение своей жизнью и работой», – заявил Кнежевич.

Стоит отметить, что черногорское информагентство In4s опубликовало видео камеры наблюдения, из кадров которого следует, что перед совершением акта вандализма автомобиль полиции проехал мимо злоумышленников, а потом остановился на соседней улице и находился там во время осквернения одного из билбордов.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 22.12.20

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