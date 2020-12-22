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Вторник, 22 декабря 2020, 15:13 мск

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В ЮНЕСКО признали сербское гончарное дело всемирным наследием

Фото: balkanist.ru

В Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включены традиции гончарного дела в сербском селе Злакуса, расположенном в районе города Ужице, передает «Балканист.ру».

В селе Злакуса гончарным делом занимаются десять семей, которые передают секреты мастерства из поколения в поколение на протяжении 500 лет. Посуду местные гончары делают из смеси глины и вручную раздробленного в пыль камня. Как отмечает издание, злакусская посуда защищена авторским правом. На нее ставят специальное клеймо, чтобы отличить от многочисленных подделок.

Злакусское гончарное дело стало четвёртым элементом сербского культурного наследия в списке ЮНЕСКО наряду с традицией празднования Cлавы – именин рода, народным танцем коло и игрой на гуслях.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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