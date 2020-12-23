Президент Сербии сообщил о начале вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Сербии начнется завтра, 24 декабря. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что руководители государства также намерены сделать прививку.

«Первыми вакцину примут сотрудники и пенсионеры в домах престарелых, так как они на данный момент больше всех подвержены риску. Первые лица государства тоже примут вакцину. Мы посмотрим, кто это будет, я или Ана (Ана Брнабич, премьер-министр Сербии – прим.ред.)», – сказал Вучич, уточнив, что массовая вакцинация в Сербии начнется предположительно в феврале следующего года.

Напомним, накануне в Сербию прибыла первая партия американской вакцины Pfizer против коронавируса в количестве 4 800 доз. Следующие поставки ожидаются в начале года. Кроме того, продолжается исследование российской вакцины Sputnik V, сербские власти рассматривают возможность совместного производства с Россией этого препарата.

Согласно последним данным, в Сербии обнаружено 4 080 новых случаев заражения вирусом COVID-19, 49 человек скончалось.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.12.20

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