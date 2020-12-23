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Среда, 23 декабря 2020, 16:14 мск

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СМИ назвали имена сербских политиков, которые первыми примут вакцину от covid-19

Первыми в Сербии прививку от коронавируса наряду с сотрудниками и пенсионерами в домах престарелых сделают члены правительства страны. По данным сербских СМИ, в их числе премьер-министр Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич.

Как сообщалось ранее, накануне в Сербию поступила первая партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. Президент Сербии Александр Вучич уточнил, что прививки групп риска начнутся завтра, 24 декабря. Массовая вакцинация ориентировочно намечена на февраль следующего года.

Белград, Катарина Лане

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