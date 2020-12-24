Премьер-министр Сербии сделала прививку от коронавируса

Сегодня в Сербии началась вакцинация населения американской вакциной Pfizer, использование которой одобрило национальное Агентство по лекарствам и медикаментозным средствам.

Первой в стране прививку от коронавируса сделала премьер-министр Ана Брнабич. Кроме нее, были вакцинированы министр труда и соцзащиты, член Кризисного штаба Дария Кисич Тепавачевич, а также эпидемиолог Предраг Кон.

Первая партия препарата от коронавируса также отправлена в дома престарелых городов Белград и Hови Cад. Как предполагается, следующую партию вакцины в количестве 200 000 доз, которая поступит в Сербию в скором времени, распределят между работниками системы здравоохранения.

C начала пандемии в Сербии прошли тестирование 2 млн 188 тысяч 4 человека, всего зарегистрировано 312 253 случая коронавируса. В общей сложности 2 833 пациента скончались после заражения от COVID-19.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.12.20

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