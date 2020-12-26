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Суббота, 26 декабря 2020, 17:35 мск

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Имя нового главы Сербской православной церкви назовут в феврале

Заседание Святого архиерейского Собора Сербской православной церкви (СПЦ), на котором будут избирать нового патриарха, назначено на 18 февраля 2021 года. Такое решение принял Синод СПЦ.

Как пишет «Балканист.ру», традиционно Синод направляет приглашение действующим епископам и викариям, информируя их о дате выборного заседания Собора. Согласно статье 43 Устава СПЦ, должно присутствовать не меньше двух третей от общего числа членов этого органа.

В нынешней ситуации для достижения кворума достаточно 29 из 43 епархиальных епископов и викариев из Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Хорватии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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