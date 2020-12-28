Белград поможет Республике Сербской создать банк донорского материнского молока

Правительство Сербии направит 250 тысяч евро на создание первого банка донорского материнского молока в Республике Сербской. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Даже пандемия не может встать между Сербией и Республикой Сербской», – заявила она по видеосвязи во время благотворительного телемарафона «С любовью храбрых сердец», который проводится под эгидой президента Республики Сербской Жельки Цвиянович.

«В третий раз я участвую в этом мероприятии, и мне жаль, что я в этот раз не нахожусь в Баня-Луке из-за пандемии коронавируса. Есть желание помочь тем, кто больше всего нуждается в помощи», – сказала Брнабич.

Предполагается, что первый банк донорского материнского молока в Республике Сербской будет создан в клинике детских болезней Университетского центра, где проходят лечение недоношенные и тяжелобольные дети.

Белград, Катарина Лане

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