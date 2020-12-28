Войти в первую тройку стран Европы по темпам роста: президент Сербии обозначил амбиционные планы

Перед Сербией стоят амбициозные задачи, несмотря на тяжесть общей ситуации. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, подводя итоги 2020 года и анонсируя планы на предстоящий период. По его словам, среди приоритетов правительства Сербии по-прежнему остаются три задачи: сохранить мир и стабильность в стране, победить коронавирус и поднять уровень жизни граждан.

«Перед нами стоят амбициозные и великие задачи, несмотря на тяжесть общей ситуации», – сказал Вучич, отметив, что в ближайших планах увеличение зарплаты бюджетникам (с 1 января повышение получат медработники и военные) и пенсий. «Я ожидаю, что к концу года средний размер пенсии вырастет до 270 евро. Но мы не остановимся на этом», – заверил лидер Сербии.

Вучич заверил, что вакцинация населения будет продолжена. По его словам, в январе в страну прибывает около 80 000 доз американского препарата от коронавируса, готовятся разрешительные документы для российской вакцины, ведутся переговоры с Китаем и Британией. «Я горжусь тем, что сербские граждане не испытывали дефицита ни в лекарствах, ни в аппаратах ИВЛ. Мы смогли все найти и все купить. Уверен, с вакцинами будет так же»,– заявил Вучич.

Президент Сербии также прокомментировал спекуляции приштинских властей о том, что Сербия начала вакцинацию граждан севера Косово и Метохии и тем самым якобы нарушила Брюссельское соглашение. «Покажите мне тот пункт, который нарушила Сербия. Мы все договорённости исполнили, они – ни одной», – констатировал он.

Комментируя выпады сербской оппозиции, Вучич обратил внимание, что «они болеют за скорейший развал Сербии». «Болеют за победу коронавируса. А я болею за наших врачей», – указал Вучич.

Лидер страны также обратил внимание на перспективные для экономики страны проекты: Сербия строит четыре автобана и намерена и далее развивать инфраструктуру. «Планируем построить скоростную магистраль до Сараево. Она будет много значить для нас и боснийских граждан. Надеюсь, что в 2021 году закончим железную дорогу от Белграда до Hови Cада, где поезда будут курсировать со скоростью 200км/ч», – уточнил он.

Кроме того, Вучич анонсировал запуск «Турецкого потока», а также прокладку газопроводов до городов Валево и Bране.

«B 2020 году Сербия стала страной с самым высоким экономическим ростом в Европе. Я горжусь тем, что являюсь президентом страны с такими результатами», – сказал президент.

«Мы продолжаем европейскую интеграцию, но сохраним дружбу с Россией и Китаем. Я знаю, что это нелегко для нас, но нам также придется наладить дружеские отношения с Соединенными Штатами Америки. Мы идём путем победителей, ведём политику, благодаря которой Сербия войдет в первую тройку стран Европы по темпам роста в следующие два года», – заявил президент Сербии.

Белград, Катарина Лане

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