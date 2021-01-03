С началом года Сербия подключилась к «Турецкому потоку»

Начало 2021 года в Сербии ознаменовалось событием, значимым не только для экономики страны, но и для каждого ее жителя: в 6 часов утра 1 января президент Александр Вучич торжественно ввел в эксплуатацию газопровод «Балканский поток», по которому голубое топливо будет поступать в Сербию из Болгарии и далее подаваться на границу с Венгрией. Эта нитка является частью масштабного проекта «Турецкий поток».

По словам Александра Вучича, государство тем самым обеспечило себе энергетическую стабильность и безопасность, а также создало условия для привлечения в страну новых инвесторов.

Вместе с тем значимость события вскоре по достоинству оценят и рядовые граждане. Как отметил сербский лидер, в течение 10-15 дней в стране будет пересмотрена стоимость подключения хозяйств к газу и снизится цена на топливо. Закупочная его стоимость теперь составит 155 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время как при поставках через Украину цена была значительно выше.

«Ранее с нас взимали дополнительно 30 долларов за доставку газа через Венгрию и Украину, плюс 18 долларов за транспортировку по нашей территории. Мы тратили лишние 48 долларов. Теперь же это будет стоить от 12 до 14 долларов. Я думаю, что это значительная экономия. Стратегически это очень важно для нас», – подчеркнул Вучич.

Напомним, что газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая питает турецкий рынок, вторая – рынки Юго-Восточной и Центральной Европы.

Согласно первоначальному замыслу, весь объем газа из второй нитки планировалось направлять транзитом через Турцию до границы с Болгарией, там бы он поступал в модернизированную болгарскую ГТС, которая передавала бы примерно 12 млрд кубометров газа в год на границу с Сербией. На территории последней строили новый газопровод-интерконнектор, являющийся расширением национальной сербской ГТС, он принимал бы газ на границе с Болгарией и далее направлял его часть на внутренние рынки Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а оставшееся топливо подавалось бы транзитом на границу с Венгрией.

Первоначальный план предусматривал синхронизацию сроков окончания работ, связанных со строительством газопровода «Турецкий поток» и расширением национальных ГТС в Болгарии и Сербии. Намечено это было на конец 2019 года.

В конце декабря 2019 года «Турецкий поток» был построен и введен в эксплуатацию. Работы в Сербии шли, но были на начальной стадии, а в Болгарии, несмотря на подписание контракта с саудовской компанией «Аркад», почти не велись.

Предусмотрев потенциальные задержки строительства газопроводов на территории данных стран, «Газпром», как надежный поставщик, зарезервировал на 2020 год для поставок газа в Сербию мощности по передаче газа через украинский коридор, хотя это решение не было выгодным для России ни экономически, не политически.

В 2020 году строительство газопровода в Сербии продолжилось, в первом квартале 2020 года работа была начата и в Болгарии.

Осенью 2020 года выяснилось, что из-за разного рода обстоятельств, ввод газопровода в Сербии в эксплуатацию возможен не ранее марта-апреля 2021 года. Это означало, что для поставок российского газа в Сербию в 2021 году «Газпрому» необходимо было бы снова обращаться к украинской стороне с просьбой продать дополнительные транзитные мощности, что подразумевало бы существенные имиджевые, политические и экономические риски.

Эта кризисная ситуация потребовала вмешательства на самом высоком уровне. В ноябре 2020 года была создана российско-сербская рабочая группа под непосредственным контролем президента Сербии Александра Вучича. Благодаря ее усилиям темпы строительства газопровода были увеличены, получение необходимых разрешений – ускорено.

Работа в режиме нон-стоп принесла результаты, и в первый день 2021 года, как и было запланировано, состоялась первая коммерческая поставка российского газа в Сербию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и национальные ГТС Болгарии и Сербии.

В Венгрию по новому газопроводу, проложенному через территорию Сербии, будет поступать около 10 млрд кубометров газа. На внутренние же рынки Болгарии и Сербии суммарно будет доставляться порядка шести млрд кубометров: 3 – в Болгарию, 2,5-3 – в Сербию.

Это означает, что данный объем топлива можно будет исключить из альтернативного потока, идущего транзитом через Украину (и это еще до того момента, как Венгрия построит свои компрессорные станции).

Реализация проекта «Балканского потока» в кратчайшие сроки была принципиальным вопросом, – который Россия и Сербия решили вместе. «Это важный день для нашей страны. Хочу поблагодарить наших российских друзей, которые вместе с нами участвовали в строительстве газопровода. Поздравляю вас с огромной работой, она несет большое значение для промышленности, развития сербской экономики, а также всех жителей нашей страны», – отметил на церемонии запуска газопровода сербский президент.

Белград, Ксения Голуб-Секулович

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