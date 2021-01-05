В Сербии начинается вакцинация российским препаратом от коронавируса

Сегодня в Сербии начинается вакцинация населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Как сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения страны Мирсад Джерлек, до конца недели планируется привить 11 тысяч человек, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что 8,5 тысячи доз вакцины будут направлены для медицинских работников, 2,5 тысячи предоставят геронтологическим центрам и центрам соцзащиты.

В минздраве Сербии рассчитывают, что до конца января в Белград поступит полмиллиона доз российской вакцины: этого количества хватит на 250 тысяч граждан.

Разрешение на использование «Спутника V» сербский фармрегулятор выдал 31 декабря 2020 года. Вакцина прошла все необходимые проверки.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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