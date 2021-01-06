Сербия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса

Правительство Сербии договорилось с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке двух миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Предполагается, что вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Два млн доз вакцины позволит привить от коронавируса один миллион человек, поскольку препарат необходимо вводить дважды.

Москва – Белград, Светлана Антонова

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