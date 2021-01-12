Косовская проблема: Приштина опять шантажирует Белград новыми санкциями

Приштина вновь введет санкции в отношении Сербии, если Белград откажется признать независимость Косово. Об этом заявил «премьер-министр» самопровозглашенной республики Авдуллах Хоти на встрече с политическими представителями албанского народа юга Сербии.

«Я надеюсь, что с помощью международных партнеров, с которыми мы участвуем в этом процессе, не будет необходимости идти по более экстремальному пути. Мы каждый день продвигаемся к окончательному соглашению», – сказал Хоти.

Косовский «премьер-министр» также представил на встрече программу работы «Канцелярии правительства Косово» по делам так называемой Прешевской долины – трех муниципалитетов на юге Сербии, в которых проживают представители албанского национального меньшинства.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович жёстко ответил на это заявление приштинских властей, которые, по его мнению, подобными высказываниями зарабатывают себе политические очки накануне выборов.

«Никто не смеет говорить с нами языком шантажа. C таким отношением не внести свой вклад в решение проблемы Косово и Метохии. Мы готовы говорить о нормализации отношений, но Приштина должна понимать, что Сербия – международно признанное государство, член международных организаций, и Белград не нуждается в признании со стороны Приштины. Нам всем нужен компромисс и понимание того, что в этом процессе одна сторона не может получить все, а другая не может все потерять», – подчеркнул Петкович.

По его словам, такие заявления Приштины подрывают любую возможность диалога. «Мы привержены поиску компромисса, который обеспечил бы прочный мир и устойчивое будущее для всех народов в этом регионе. Но мы никогда не позволим никому унижать Сербию и не намерены становиться частью чьей-либо политической игры», – заявил Петкович, указав, что международное сообщество должно адекватно отреагировать на подобные действия приштинских властей.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 12.01.21

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