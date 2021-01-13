В ЕС поставили под сомнение Вашингтонские соглашения Белграда и Приштины

Соглашения, которые Белград и Приштина подписали в сентябре в Вашингтоне, не являются обязательными к исполнению. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

По его словам, в 2020 году между Брюсселем и Вашингтоном не было согласованности в действиях. «В прошлом году было две позиции по урегулированию косовской проблемы: европейская и американская, – но это был не наш выбор. Наши партнеры в регионе были сбиты с толку, потому что не хотели оказываться в положении, когда они были бы вынуждены выбирать», – цитирует Лайчака «Балканист.ру».

Спецпредставитель ЕС отметил, что его обнадеживают назначения в новой американской администрации, которой, по его выражению, «не нужны лекции по обстановке в регионе», потому что эти люди знакомы с ситуацией на Западных Балканах.

Лайчак также подтвердил, что ЕС не будет организовывать новый раунд переговоров Белграда и Приштины до завершения избирательной кампании в Косово. «Сейчас не время организовывать новую встречу. Нам нужно новое, сильное правительство [в Косово], которое продолжит переговорный процесс», – сказал он.

Спецпредставитель Брюсселя также подтвердил, что без всеобъемлющего соглашения о нормализации взаимоотношений сторон ни Косово, ни Сербия не смогут стать членами ЕС. Согласно его оптимистичному прогнозу, переговоры «займут несколько месяцев, а не лет». По его словам, для достижения консенсуса, скорее всего, потребуются некоторые правовые и даже конституционные изменения в странах, а также, возможно, и проведение референдума.

Как бывший министр иностранных дел Словакии – одной из пяти европейских стран, не признавших независимость самопровозглашенной республики, Лайчак считает, что позиция этой пятерки изменится, если соглашение между Косово и Сербией будет достигнуто. «Все, что приемлемо для Сербии, будет приемлемо и для других стран, которые не признали Косово», – подчеркнул он.

Напомним, что внеочередные «парламентские выборы» в Косово запланированы на 14 февраля.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 13.01.21

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