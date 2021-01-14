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Четверг, 14 января 2021, 13:57 мск

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Косовские сепаратисты испугались «нелегальной» вакцины от коронавируса из Сербии

Фото: libertas.mk

Косовские власти запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики директору Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петару Петковичу. Исполняющая обязанности «министра» иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила, что такое решение принято в связи с тем, что Сербия «продолжает вести себя деструктивно».

По ее словам, которые приводит «Балканист.ру», в качестве одной из причин запрета стал «нелегальный» ввоз из Сербии в Косово вакцины от коронавируса. Албанские власти самопровозглашенной республики возмущены, что в северных муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, проводится вакцинация.

О том, что в Косово и Метохии начали прививать пожилых людей, ранее заявил президент Сербии Александр Вучич. «Вакцинация началась в Лепосавиче и в Косовской Митровице. Сначала защитим тех, кто старше 75 лет, а затем всех остальных», – отмечал он в конце декабря.

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