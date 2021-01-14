«Вчера, вероятно, было полнолуние...» Президент Сербии поставил критиканов на место

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявления западных политиков о необходимости изменения Вашингтонского соглашения, которое было достигнуто в сентябре прошлого года между Приштиной и Белградом, а также оценил очередные заявления оппозиции о неофициальной «сдаче» Косово.

Вучич подчеркнул, что прежде, чем вносить изменения в Вашингтонское соглашение, подписанное Сербией, необходимо спросить мнение Сербии по этому поводу. «Я очень рад, что Лайчак и Рикер встретились, это хорошо и важно, но кто-то обязан поговорить с Сербией о той части, которую Сербия подписала, взяв на себя обязательства. Мы готовы говорить со всеми. Встреча европейцев и американцев не значит, что вопрос уже закрыт», – сказал сербский лидер.

Президент также обратил внимание, что все критики Вашингтонского соглашения, заметив сопротивление косовских албанцев, сегодня молчат, так как их доводы о том, что документ не в пользу Сербии, оказались несостоятельными.

Комментируя очередные обвинения сербских оппозиционеров о неофициальной «сдаче Косово», Вучич с сарказмом заявил, что «сделает это во время трансцендентальной медитации», и отметил, что «вчера, вероятно, было полнолуние, потому что ничем иным столько услышанной чепухи не объяснить».

Сербский лидер отмел все спекуляции о шантаже косовских сербов, о котором говорил оппозиционный политик Младжан Джорджевич, возглавляющий движение «Освобождение». «Выборы в Косово и Метохии контролируются ОБСЕ. Если кто-то думает, что может шантажировать наш народ в Косово и Метохии, он оскорбляет косовских сербов. Никто не может шантажировать сербов Косово, они очень хорошо знают, кто им помогает», – констатировал Вучич.

Ранее стало известно, что 12 января на встрече спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и помощника госсекретаря США Филиппа Рикера якобы было согласовано изменение Вашингтонского соглашения Сербии и Косово. После обмена мнениями было заявлено о возобновлении прочного европейско-американского сотрудничества на Западных Балканах.

Белград, Катарина Лане

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