Белград оказал помощь косовским сербам, несмотря на противодействие Приштины

Белград, вопреки действиям приштинских властей, смог отправить гуманитарную помощь для косовских сербов, терпящих бедствие после разрушительныx наводнений. Об этом сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович, которому ранее запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики.

Директор сербской Канцелярии подчеркнул, что запрет на его визит не остановил доставку гуманитарной помощи: насосные станции, питьевая вода, продукты питания, одежда, обувь получена косовскими сербами, которые оказались в бедственном положении.

«Причина моего визита в Косово и Метохию носила гуманитарный характер. Мы везли гуманитарную помощь, насосные станции и все необходимое, чтобы помочь затопленным сербским муниципалитетам. Однако Приштина, которая рассматривает все через призму политического маркетинга, не позволила мне въехать в Косово и Метохию и тем самым показала, что на самом деле жизни людей и безопасность сербского народа в Косово и Метохии не важны», – сказал Петкович.

По его словам, более 100 сербских домашних хозяйств в Косово и Метохии оказались в критической ситуации. Речь идет в том числе о селах, которые регулярно подвергаются разбойным набегам косовских албанцев.

«Если кто-то из Приштины надумал таким образом «поздравить» сербов Косово и Метохии с Новым годом по православному календарю, он просчитался. Помощь прибыла и всегда будет прибывать туда, где находятся наши люди. Даже когда Приштина ввела санкции в виде 100-процентных пошлин на сербские товары, Сербия помогала своему народу в Косово и Метохии», – подчеркнул Петкович, указав, что никто и ничто не может запретить Сербии поддерживать свой народ.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.01.21

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