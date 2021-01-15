Глава МВД Черногории отменил запрет на въезд в страну сербского певца

Министр внутренних дел Черногории Сергей Cекулович отменил решение предыдущих властей, запретивших въезд в страну сербскому певцу Владо Георгиеву, которого в прошлом году за исполнение сербских патриотических песен в Черногории объявили угрозой для национальной безопасности.

Напомним, в августе 2020 года полицейское управление г. Херцег-Hови запретило Георгиеву въезд в Черногорию до 2030 года. «Меня поставили в один ряд с террористами, потому что я высказываю просербские взгляды. Эта олигархическая банда, чьи дни сочтены, не приемлет никакой свободы слова», – заявил тогда артист в адрес черногорских властей.

После парламентских выборов 30 августа пришедшая к власти оппозиция объявила чистку в аппарате госуправления от лояльных президенту Черногории Мило Джукановичу кадров и сменила всех министров.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 15.01.21

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