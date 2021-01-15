Сербия готовится получить первую партию китайской вакцины от коронавируса

В субботу, 16 января, Сербия получит первую партию китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Агентство по лекарствам и медикаментозным средствам планирует одобрить применение препарата на следующий день, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В настоящее время Сербия располагает двумя вакцинами: американо-немецкой Pfizer-BioNTech и российской «Спутник V». С поставкой китайского Sinopharm Сербия станет единственным государством, располагающим сразу тремя препаратами от Covid-19. Подать заявку на вакцинацию граждане могут через электронную систему, а также позвонив на горячую линию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает возможности привиться китайским препаратом. Премьер-министр Ана Брнабич выбрала вакцину Phizer-BioNTech, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич – «Спутник V».

Белград, Катарина Лане

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