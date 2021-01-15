Министр финансов Сербии примет китайскую вакцину против коронавируса

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил о намерении принять китайскую вакцину от коронавируса, первую партию которой планируется доставить в страну в субботу, 16 января.

«Я призываю всех граждан проявить интерес к подаче заявок на вакцинацию против вируса COVID-19 через государственный портал услуг. Мой выбор-китайская вакцина Sinopharm», – отметил Мали в публикации в соцсети.

Напомним, гражданам Сербии доступна услуга добровольной подачи заявок на вакцинацию против вируса COVID-19 через Интернет или по телефону горячей линии. При этом есть возможность выбрать препарат. В Сербии уже применяются две вакцины (Phizer-BioNTech и «Спутник V». 16 января ожидается поступление первой партии китайской вакцины. Правительство страны намерено также договориться о поставках препаратов Moderna и AstraZeneca.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.01.21

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