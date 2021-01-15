Косовская проблема: глава Академии наук Сербии спровоцировал громкий скандал

Более 90 представителей интеллектуальной элиты Сербии подписали обращение с требованием отправить в отставку председателя Академии наук и искусств страны (САНУ) Владимира Костича. Поводом для этого послужило его заявление, что «Косово де-факто и де-юре больше нам не принадлежит, и нужно проявить политическую мудрость, чтобы достойно его покинуть».

Как пишет «Балканист.ру», сербская интеллигенция назвала позицию Костича «неконституционной и аморальной» и призвала сохранить репутацию и достоинство САНУ, лишив его места председателя Академии. Между тем президент Сербии Александр Вучич выступил в защиту Костича, заявив, что сам не согласен с главой Академии, но не понимает истерики вокруг его высказывания.

«У меня с ним [с Владимиром Костичем] много разногласий, точнее сказать, я почти ни в чем с ним не согласен. Но нам нужно разговаривать и проявлять толерантность по отношению друг к другу, а не сыпать проклятиями, даже если мы думаем иначе. Он проявил храбрость и ответственность, чтобы выразить позицию, которую не разделяет большинство», – сказал Вучич.

Сербский лидер обратил внимание, что ранее обсуждение возможных вариантов решения косовского вопроса уже вызывало общественный резонанс. «Подобная ситуация возникла, когда я упомянул, что необходимо разграничение с Косово. На меня пошла атака со всех сторон, но мне никто и никогда не предлагал никакой альтернативы, кроме «Подожди». А чего мы будем ждать? Я не знаю, чего ждать», – пояснил он.

Вместе с тем Вучич отметил, что разделяет позицию академика по поводу неприемлемости статуса-кво. «Что касается замороженного конфликта, то я думаю так же, как академик Костич. Вопрос лишь в том, кто первым вытащит меч из ножен? Через пять, десять или двадцать лет… Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок участвовал в этом? У меня двое сыновей, и я бы этого не хотел. Я бы не хотел, чтобы завтра кто-нибудь вернул их мне в гробах. Точно так же я не хотел бы утверждать, что Косово и Метохия принадлежит им [косовским албанцам] или что-то в этом роде», – сказал президент Сербии.

В то же время он подчеркнул, что «мы должны сесть, чтобы поговорить, договориться между собой, быть корректными и справедливыми, чтобы достигнуть компромиссного решения». «Считаю это рациональным и серьезным подходом. А то, что мы будем проклинать председателя Академии наук и искусств, потому что мы большие патриоты… В том, о чем он говорил, есть своя правда, но я не могу с ним полностью согласиться. Мы можем получить больше», – заключил Вучич.

Напомним, что в 2018-2019 годах активно обсуждался сценарий разграничения Косово, при котором под контроль Белграда вернулся бы населенный сербами север Косово (муниципалитеты Лепосавич, Звечан и Зубин Поток), а взамен Приштине предлагалось взять управление над двумя албанонаселенными районами юга Сербии (Прешево и Буяновац). Однако этот сценарий был забракован ФРГ – канцлер Ангела Меркель выступила против перекройки административных границ в Европе.

Белград, служба информации РИА «Новый День

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