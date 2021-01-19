Косовские сепаратисты разочарованы позицией Евросоюза: снова «всплыла» тема объединения с Албанией

Бывший «премьер-министр» Косово, кандидат в «президенты» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай пообещал в 2025 году организовать референдум о присоединении Косово к Албании. По его словам, это будет вынужденный шаг, потому что Евросоюз «держит в изоляции» Косово, не позволяя стать ни частью содружества европейских государств, ни НАТО, ни ООН.

Харадинай обратил внимание, что международные организации не торопятся принять Косово в свои ряды. Поэтому, по его словам, нужно думать, что делать дальше. «Мы устроим референдум за объединение с Албанией, имейте это в виду. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что в течение 20 лет мы заверяли Запад в своём уважении общего видения евроатлантического Косово: мы хотим присоединиться к ЕС, вступить в НАТО, стать членом ООН, чтобы Сербия признала нас. Если Евросоюз желает убедить оставшиеся пять государств признать нашу независимость, почему он нас покинул?» – заявил он.

Экс-премьер Косово также обратил внимание, что на основе соглашения, подписанного в Вашингтоне, Израиль и Косово договорились о взаимном признании, и подчеркнул, что ЕС в этом вопросе стоит на месте. «A где наши европейские партнеры? Почему они держат нас в такой изоляции и время от времени только указывают: у вас тут та или иная ошибка? – выразил возмущение Харадинай.

Стоит напомнить, что премьер-министр Албании Эди Рама также часто заявлял об «объединении Косово и Албании» или «удалении границ». В 2015 году он предупредил, что Косово и Албания «объединятся классическим способом», если ЕС не откроет путь для европейской интеграции Приштины и либерализации визового режима. Эту идею поддержал возглавлявший тогда косовский «МИД» Хашим Тачи, впоследствии ставший «президентом» самопровозглашенной республики.

Стоит отметить, что в Косово объявлены досрочные «парламентские выборы» после того, как в декабре «конституционный суд» самопровозглашенного государства признал незаконным процесс избрания действующего председателя кабинета министров Авдулаха Хоти. Голосование намечено на 14 февраля.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 19.01.21

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