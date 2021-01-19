Будет адекватный ответ: президент Сербии отреагировал на планы объединения Косово и Албании

Объединение Косово и Албании является угрозой не только для Сербии и балканского региона, но всей Европы и остального мира. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова бывшего «премьер-министра» и кандидата в «президенты» Косово Рамуша Харадиная о возможном в 2025 году референдуме о присоединении самопровозглашенной республики к Албании.

«Пусть делают, что хотят, а с нашей стороны будет адекватный ответ», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии выразил желание услышать реакцию из Брюсселя и Вашингтона на заявления косовского политика. «Да если бы кто-то в Сербии со столь же высокой позиции заговорил бы о других возможных объединениях на Балканах, то нас бы начали бомбить. Но говорить о двойных стандартах уже бессмысленно», – подчеркнул он.

Вучич обратил внимание, что Харадинай намерен стать новым «президентом» Косово, и если он добьется этого с помощью голосов партии «Самоопределение», то может возникнуть очень неблагоприятная ситуация: когда и «правительство», и «президент» самопровозглашенной республики будут стремиться к объединению с Албанией.

«Мы сумеем отреагировать на это. Я никому не угрожаю, но создание «Великой Албании» несет угрозу для Сербии, региона, Европы и мира», – констатировал президент Сербии.

Как отмечает «Балканист.ру», ранее эксперты Международного института ближневосточных и балканских исследований (IFIMES) выразили мнение, что парламентские выборы в Косово могут подвести черту под эпохой власти бывших полевых командиров, которые, помимо совершенных ранее военных преступлений, «в большинстве своем погрязли в криминале». По мнению балканских политологов, в условиях затянувшихся переговоров по статусу Косово на его политической арене могут появиться новые фигуры, не отягощенные военным или криминальным прошлым.

Примечательно, что Рамуш Харадинай неоднократно обвинялся в совершении военных преступлений во время войны 1990-х годов, когда был одним из полевых командиров Армии освобождения Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.01.21

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