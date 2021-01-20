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Среда, 20 января 2021, 14:52 мск

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Косовский ЦИК начал поиск кандидатов в депутаты с криминальным прошлым

Фото: assembly-kosova.org

В Косово накануне досрочных «парламентских» выборов выяснилось, что больше всего кандидатов в депутаты с сомнительной биографией – около десяти человек – входят в список движения «Самоопределение» и могут быть не допущены к избирательной кампании, передает «Балканист.ру».

Среди них – лидер движения, экс-«премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти и его соратница Aльбулена Хаджиу, приговоренные в сентябре 2018 года к условному сроку за распыление слезоточивого газа в косовском «парламенте».

Кроме того, один из потенциальных участников предвыборной гонки, кандидат в депутаты от Демократической партии Косово и ветеран Армии Освобождения Косово (организации, признанной в Сербии террористической) Hезир Чочай вызван на допрос в Специальный суд в Гааге, который занимается расследованием военных преступлений в Косово, совершенных в ходе вооружённого конфликта 1990-х годов.

В настоящее время Судебная палата Косово и Центральная избирательная комиссия начали проверку всех кандидатов в депутаты на наличие судимостей за последние три года. По ее итогам должно быть принято решение об отказе политикам с криминальным прошлым участвовать во внеочередных «парламентских» выборах, которые намечены на 14 февраля.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 19.01.21

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