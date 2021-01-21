Сербия и Россия подписали протокол о совместном производстве вакцины против коронавируса

Пописан протокол по созданию в Сербии совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно после визита сербского министра, курирующего сферу инноваций и технологического развития страны, Ненада Поповича научно-производственного предприятия «Генериум» во Владимирской области в России.

Как сообщил сербский министр, начались официальные переговоры о производстве российского препарата на территории Сербии. Попович вместе со специалистами сербского Института вирусологии «Торлак» и министерства здравоохранения провел встречу с генеральным директором «Генериума» Даниилом Талянским, который подтвердил готовность российской стороны передать технологии и помочь в обучении сербских кадров для производства в Сербии российской вакцины против коронавируса.

Попович отметил, что это еще одно доказательство дружественных отношений между Сербией и Россией, а также доказательство большого авторитета и уважения, которыми пользуется в России президент Сербии Александр Вучич. «Благодаря президенту Вучичу российская сторона немедленно откликнулась на нашу просьбу о производстве российской вакцины «Спутник V» в Сербии, и на самом высоком уровне в российском государственном руководстве было дано указание найти способ как можно скорее наладить производство этой вакцины в Сербии», – подчеркнул сербский министр.

По его словам, производство вакцины в Сербии необходимо не только для сохранения здоровья и жизни людей, но и для возможных перспектив распространения препарата на Балканах и в Юго-Восточной Европе.

Сербский министр также сообщил, что в ближайшие дни российские специалисты посетят Сербию и институт «Торлак», чтобы убедиться в кадровом и технологическом потенциале этого учреждения.

Исполняющая обязанности главы белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» Вера Стоилькович со своей стороны заверила, что институт готов срочно предпринять необходимые шаги для налаживания производства российской вакцины в Сербии. «Технологии и среда, в которой производится эта вакцина, нам знакомы. Я убеждена, что Институт при поддержке государственного руководства вместе с российскими экспертами мог бы очень быстро наладить производство этой вакцины в Сербии», – сказала Стоилькович.

Стоит отметить, что на данный момент российская вакцина «Спутник V» за пределами РФ производится только в Казахстане.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 21.01.21

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