Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что на «парламентских» выборах в Косово победят силы, которые будут продвигать объединение самопровозглашенной республики с Албанией, после чего давление на Белград в вопросе признания суверенитета края возрастет.

«Харадинай (Рамуш Харадинай – экс-«премьер» самопровозглашенной республики) – опасный человек с президентскими амбициями. Он поддержит проалбанское «Самоопределение» Альбина Курти (преемника Харадиная на посту главы «кабмина»), обеспечит им победу, а затем они начнут процесс объединения с Албанией и станут шантажировать Сербию, требуя признания независимости Косово и заручившись поддержкой Запада. Нас ждут трудные весна, лето, осень, но мы будем бороться. Я не признаю Косово: я заявлял об этом неоднократно и отвечаю за свои слова», – подчеркнул Вучич.

Внеочередные «парламентские» выборы в самопровозглашенной республике намечены на 14 февраля, после чего будет сформировано обновленное «правительство» и начнётся президентская предвыборная гонка. Сейчас обязанности главы самопровозглашенной республики исполняет спикер «парламента» Вьоса Османи.

Рамуш Харадинай, возглавляющий «Альянс за будущее Косово», уже заявил о своих намерениях участвовать в выборах «президента» самопровозглашенной республики и пообещал провести референдум об объединении края с Албанией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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