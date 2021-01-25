В Сербию проник британский штамм коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил информацию о появлении в стране британского штамма вируса COVID-19. Согласно данным Минздрава страны, инфекция выявлена у туристки, вернувшейся в Белград из Лондона в новогодние праздники.

По мнению медиков, женщина заразилась в самолете, так как перед поездкой результат ее PCR – теста был негативным. После прилета ее и всех, с кем она контактировала, изолировали.

Глава Канцелярии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сербии Mариян Иванюша заявил, что все представленные вакцины в Сербии (Phizer-BioNTech, Sputnik V, Sinopharm) одинаково эффективны против нового штамма коронавируса. «Мутации вируса неизбежны, и мы следим за изменениями в этой области, чтобы понять нужно ли будет приспосабливать вакцины к этим переменам. В данный момент все вакцины, которыми мы прививаем граждан Сербии, эффективно действуют и против нового штамма», – заверил представитель ВОЗ.

Как отмечает «Балканист.ру», со вторника, 26 января, в крупнейшем в Сербии пункте вакцинации, развернутом в здании Белградского экспоцентра, прием граждан будет вестись в две смены: ежедневно там смогут принимать по 10 тысяч человек. При этом в общей сложности всех белградских пунктах вакцинации сможет прививаться от 15 до 17 тысяч человек в день.

По данным минздрава Сербии, с 24 декабря, когда началась массовая вакцинация от коронавируса, не было зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.01.21

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