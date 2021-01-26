Российский историк – сербской оппозиции: «Не советуйте русским, как беречь память о Второй мировой войне»

Кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ Никита Бондарев прокомментировал скандальное высказывание представителя сербской оппозиции Драганы Трифкович, которая заявила, что сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, которое защищают Россия и Сербия на высшем государственном уровне, «не популярно», и, по ее мнению, для сербов важнее события Первой мировой войны, которые разворачивались без социалистической подоплеки.

«Очень не дипломатично формулировать пожелания к России в такой форме: «вы, русские, должны; вы, русские, обязаны». Меня каждый раз воротит, когда я слышу советы России подобного рода. Есть еще такое выражение: «русские должны быть большими сербами, чем сами сербы». И Драгана Трифкович требует от нас именно этого. Да, опыт Второй мировой войны для Сербии был неоднозначен, но давайте вы не будете нам диктовать, что мы должны делать или нет», – подчеркнул российский историк.

Бондарев пояснил, что освобождение Белграда вписано в мировую историю не только как успешная военная операция, но и как событие, которое примирило противостоящие сербские силы.

«Как историк я могу утверждать, что для Советского союза и для современной России опыт Второй мировой войны на Балканах – это опыт успеха, как сейчас принято говорить. В одной только Белградской операции участвовало 300 000 советских бойцов. У Тито во всей Югославии не было столько партизан! Титовских партизан в Белградской операции участвовало около 120 000 человек, и у меня есть основания полагать, что это завышенная цифра. Это были плохо одетые, невесть чем вооружённые люди, которых только начали перевооружать захваченным трофейным оружием. С нашей стороны были танки, «катюши», дунайская флотилия, авиация – и это, ещё раз обращу внимание, помимо живой человеческой силы- тех 300 000 солдат Красной армии», – подчеркнул эксперт.

В то же время Бондарев отметил, что «наши силы во время Белградской операции, если анализировать общую статистику погибших во Второй мировой войне, понесли незначительные потери: менее 2 000 человек погибло во время тех боев за освобождение Белграда». «Для нас это история того, как удалось освободить европейскую столицу с минимальным кровопролитием, которое стало возможным потому, что местное население было за нас. Оно не поддерживало пытавшихся закрепиться в Белграде фашистов, и в силу этого удалось Белградскую операцию завершить достаточно быстро. Все, что советская армия должна была сделать в Сербии, а именно пройти по территории со стороны Болгарии, попасть в Воеводину, в Славонию, там форсировать Дунай и войти на территорию Венгрии, все это удалось реализовать быстро и чётко с минимальными потерями. И об этом говорить надо, потому что это история о том, как у нас все получилось и даже, возможно, лучше и эффективнее, чем планировалось. Это стало возможным, благодаря огромной помощи и поддержке, которую сербы оказывали нашей армии.

Обращу внимание на существование конфликта титовских партизан и четников в то время. У них были сложные отношения друг с другом, однако с Красной армией сотрудничали и те, и другие. У меня недавно на «Балканисте» вышла статья об этом. Есть история сотрудничества советской армии, четников и города, которые они все вместе освобождали.

Среди четников Драже Михайловича был отряд численностью более трехсот человек, советских граждан, военнопленных, которых фашисты послали на рудники в район г. Бор, откуда они бежали и прибились к четникам. Среди партизан тоже были целые отряды, сформированные из советских военнопленных.

На нас, наследников, правопреемников Советского союза и советской армии это противостояние партизан и четников не распространяется. Мы работали со всеми, они все были нашими союзниками», – напомнил историк.

Никита Бондарев обратил также внимание, что современная Россия, сохраняя память о Второй мировой войне, примиряет потомков бывших антагонистов. «Когда сейчас на акциях Бессмертного полка я вижу людей с портретами своих предков в партизанской, титовской униформе и людей с портретами своих предков-четников, для меня это абсолютно нормально. Это раздражает сербские левые политические силы, им не нравится, что потомки четников тоже приходят на акции Бессмертного полка. Четники в Восточной Сербии встречали советскую армию лозунгами «Да здравствует король Пётр! Да здравствует Советский союз!» – пояснил российский историк.

Вместе с тем Бондарев указал, что Россия – выше междоусобных сербских перипетий прошлого и ведёт политику мира и уважения ко всем, кто отдал свою жизнь в борьбе против фашизма, политику, которая на Западе многих не устраивает.

«Не нужно нас, русских, втягивать в сугубо внутреннюю сербскую историю противостояния и советовать нам, как чтить память героев. Это все равно, что посоветовать евреям Сербии не упоминать Холокост! Хотел бы я в таком случае посмотреть на реакцию представителей израильского центра, который занимается этой проблематикой. Для нас память о Второй мировой войне – это самое святое, что у нас есть. Это, возможно, даже единственная действующая духовная скрепа для всей страны. Подобные рассуждения надо пресекать на корню. Потому что для нас сохранение памяти о Второй мировой войне – это принципиально важно и мы будем продолжать это делать, пытаться примирить потомков партизан и четников, потому что Россия – это объединяющая сила», – заключил Никита Бондарев.

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