Российские вирусологи приедут в Сербию: оценят перспективы совместного производства вакцины против covid-19

В конце текущей недели в Белград прибудет делегация российских специалистов, которые ознакомятся с технологическими возможностями Института вирусологии и вакцин «Торлак» для совместного производства препарата против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

«Достигнута договоренность о том, что Сербия сможет производить российскую вакцину, которая станет эталоном для всего региона Юго-Восточной Европы, что было бы очень хорошо для нашей фармацевтической промышленности», – пояснил дипломат.

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор научно-производственной компании «Генериум» – крупнейшего российского производителя вакцины «Спутник V» – Даниил Талянский подтвердил готовность российской стороны передать технологии и помочь в обучении кадров для производства в Сербии российской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе визита сербской делегации на предприятие «Генериум» во Владимирской области.

Белград, Катарина Лане

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