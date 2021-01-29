Экс-представитель Трампа на Балканах не видит перспектив решения косовской проблемы при Байдене

Бывший спецпредставитель экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл, который курировал переговоры об урегулировании отношений Белграда и Приштины, скептически оценивает перспективы решения косовского вопроса при посредничестве администрации Джозефа Байдена. По его словам, демократы не любят новые пути и вмешательство извне, предпочитая делать вид, что только им доступно реальное понимание положения дел.

«Демократы любят, чтобы все плясали под их дудку. Поэтому Дональд Трамп был для них словно кость в горле. Идеальный пример их «эффективности» – проблема Косово и Сербии. Когда меня назначили специальным представителем США по косовскому вопросу, мне рекомендовали сформировать команду экспертов, которые 20 лет занимались этой темой. Я заявил, что это плохая идея, так как за 20 лет они ничего не добились в этом направлении. Я считал, что нам нужны свежие идеи, которые могут поспособствовать поиску решения», – пояснил Гренелл, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Бывший спецпредставитель Трампа считает, что администрация нового президента США не станет заниматься поиском новых возможностей для достижения компромисса между Белградом и Приштиной.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов к возможному давлению со стороны новой американской администрации, заинтересованной в окончательном закреплении суверенитета самопровозглашенной республики Косово.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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